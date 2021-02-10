Росздравнадзор установит причину гибели трех пациентов в больнице в Подмосковье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице в Одинцове. Предварительно, причиной его отключения стала техническая неисправность.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Проводятся следственные мероприятия.