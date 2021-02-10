В Калининграде змея заползла в квартиру в жилом доме

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Змея длиной 80 см заползла в одну из квартир в жилом доме в Калининграде. Об этом сообщается во вторник на странице региональной системы 112 "ВКонтакте".

"Около 23:00 часов в ЦОВ системы-112 поступил вызов с информацией о том, что в одной из квартир Московского района города Калининграда жильцами обнаружена змея. Жители заметили змею в ванной комнате и немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели увидели перепуганных граждан и восьмидесятисантиметровую змею коричневого цвета. Как животное попало в квартиру, неизвестно, предположительно через подвал", - говорится в сообщении.

Спасатели отловили змею и вывезли из квартиры. Пресмыкающееся планируют передать в городской зоопарк.