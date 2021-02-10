В центре Москвы водитель автомобиля наехал на пешеходов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Советской Армии в районе д. 7 водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре. По предварительной информации, пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "по предварительным данным, водитель автомобиля на улице Советской Армии из-за скользкой дороги не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов на тротуаре". "В данный момент точные обстоятельства и причина аварии устанавливаются", - добавил собеседник агентства.

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