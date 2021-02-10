Водитель попавшего в ДТП в Калмыкии автобуса получил тюремный срок

ЭЛИСТА, 10 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса рейсового маршрута Махачкала - Москва, допустивший в Калмыкии столкновение с "Камазом", из-за чего погибли три пассажира, приговорен судом к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

ДТП произошло ночью 26 августа 2020 года в Черноземельском районе Калмыкии. Столкнулись пассажирский автобус "Неоплан" сообщением Махачкала - Москва с 45 пассажирами и "Камаз". В аварии погибли три жителя Дагестана, одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

"Черноземельский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности 34-летнего жителя Республики Дагестан и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что водитель рейсового автобуса находился в состоянии наркотического опьянения. В судебном заседании вину свою в преступлении он признал частично, пояснив, что в состоянии опьянения не находился. Однако доводы водителя и его защиты противоречили совокупности представленных стороной обвинения доказательств. Подсудимый признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находившимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть более двух лиц"), уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Исковые требования потерпевших в части компенсации морального вреда удовлетворены судом частично, приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе ведомства.