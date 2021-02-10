В Москве обнаружено более 30 тонн контрафактного стирального порошка

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на юго-востоке столицы 30 тонн контрафактного стирального порошка и более 10 тыс. наклеек с изображением логотипов известных брендов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 63-летний житель столицы организовал доставку из-за рубежа оптовых партий стирального порошка и жидких моющих средств. В дальнейшем они фасовались в упаковки с логотипами известных международных компаний. Готовая к продаже продукция хранилась в арендованных гаражах и складских помещениях Москвы и Московской области.

"Реализация товара с признаками контрафактности осуществлялась через социальные сети. Злоумышленник под чужим именем разместил объявление о продаже бытовой химии по низким ценам и сам доставлял заказы. В ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято более 30 тонн сырья и готовой продукции, более 10 тыс. наклеек с изображением логотипов известных брендов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Сумма ущерба, причиненная правообладателям товарных знаков, будет установлена в ходе экспертизы", - сказала Волк.

Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.