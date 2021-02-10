Двое пешеходов, пострадавших после наезда внедорожника в центре Москвы, госпитализированы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Два человека, которые пострадали в результате наезда внедорожника на тротуаре в центре Москвы, госпитализированы с различными травмами. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Пострадавших пешеходов с различными травмами госпитализировали в медучреждение", - сказали в управлении. В ГИБДД также добавили, что авария произошла около 14:00 мск. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что водитель автомобиля на улице Советской Армии в районе дома 7 совершил наезд на пешеходов на тротуаре. Предварительно, двое пострадали. При этом источник ТАСС уточнил, что, по предварительным данным, водитель из-за скользкой дороги не справился с управлением и сбил пешеходов на тротуаре.