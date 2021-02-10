СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов в ковидной больнице в Подмосковье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов ковидной больницы в Одинцове. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице в Одинцове. Предварительно, причиной отключения стала техническая неисправность.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Проводятся следственные мероприятия.

В свою очередь руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "ООБ" Владимир Гордеев сообщил журналистам, что временный сбой в подаче кислорода в больнице в Одинцове длился 12 минут, в момент инцидента никто не погиб. Два пациента впоследствии умерли из-за тяжести состояния.

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