Из трех ячеек банка на северо-востоке Москвы пропало около 56 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Валюта примерно на 56 млн рублей пропала из трех ячеек в банке на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера представитель одного из банков на северо-востоке Москвы сообщил, что из трех банковских ячеек пропали евро, доллары и рубли общей суммой примерно в 56 млн рублей. Все ячейки арендовали сотрудники банка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следов взлома ячеек не найдено, сигнализация также не сработала. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в другом банке в центре Москвы у мужчины похитили из двух его банковских ячеек почти 140 млн рублей.