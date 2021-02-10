Суд приговорил еще к 11 годам колонии экс-замглавы УФСИН Петербурга за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил еще к 11 годам колонии бывшего заместителя начальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко за взятку в 710 млн рублей, а также лишил его звания полковника внутренней службы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет", - говорится в сообщении.

Ранее Мойсеенко уже был приговорен судом к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН. Как уточнили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, итого в колонии Мойсеенко проведет 18 лет, также его лишили специального звания. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Мойсеенко к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев с лишением специального звания полковник внутренней службы", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Мойсеенко признан виновным в получении взятки при строительстве СИЗО "Кресты" в Петербурге. Взятка от подрядчиков СИЗО составила более 710 млн рублей. От дачи показаний он отказался.

Ранее суд приговорил Мойсеенко к 15 годам колонии строгого режима по делу об убийстве сотрудника УФСИН Николая Чернова и удовлетворил заявленный со стороны потерпевших гражданский иск к осужденному на сумму 1 млн рублей. В декабре прошлого года суд отказал в отмене приговора.

Ленинградской областной суд дважды рассматривал дело об убийстве Чернова, однако в первый раз - летом 2019 года - присяжные огласили Мойсеенко оправдательный вердикт, в связи с чем его выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания Ленинградского областного суда Мойсеенко был снова задержан, но по другому делу - о получении взятки при строительстве СИЗО "Кресты".