В администрации Константиновского района Ростовской области прошли обыски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду провели обыски в администрации Константиновского района Ростовской области в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при благоустройстве парка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, в администрации [Константиновского] района области прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов, - сказал собеседник агентства. - Сейчас изучают, кто подписывал документы о приемке фонтана в центральном парке города [Константиновска]".

По словам источника, уголовное дело возбуждено в отношении подрядчика. Ранее данный предприниматель был замешан в хищении средств, выделенных на строительство дорог в Константиновском районе.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что обыски проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области.