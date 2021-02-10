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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Пожар был потушен, с последнего этажа были спасены два человека

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилой девятиэтажки на востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 14:36 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Хабаровская, дом 23, корпус 3. Это девятиэтажный жилой дом. Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 8 этаже на площади 10 кв. м", - сказали в ведомстве.

Пожар был потушен. В горевшей квартире один человек погиб и еще один получил травмы. С последнего этажа были спасены два человека.

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