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В Петербурге проводят больше 10 обысков из-за растраты средств похоронной компании

Следователи уже установили одного из фигурантов дела - 39-летнего сотрудника похоронной фирмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция и следователи СК проводят в Санкт-Петербурге в среду обыски из-за присвоения и растраты средств предприятия, которое занимается оказанием ритуальных услуг, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В настоящее время следственно-оперативной группой проводится более 10 обысков с целью поиска и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения"). Следователи считают, что один из сотрудников похоронной компании получил деньги за оказанные ритуальные услуги на территории Ленинградской области, однако на счет предприятия средства в итоге зачислены не были.

Следователи уже установили одного из фигурантов дела - 39-летнего сотрудника похоронной фирмы. В СК полагают, что он действовал не один, его сообщники устанавливаются.

Сумму присвоенных средств, а также название похоронной компании в ведомстве не уточнили.

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