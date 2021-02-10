В Тульской области трое детей отравились угарным газом

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства отравления угарным газом трех несовершеннолетних в одном из домов в городе Узловой Тульской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка после отравления газом трех несовершеннолетних детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По информации, опубликованной в некоторых СМИ региона, происшествие случилось 9 февраля. В пресс-службе следственного управления отметили, что пострадавшим детям от 5 до 9 лет. Их доставили в больницу. "В рамках проверки следователем изъята и исследуется вся необходимая документация из управляющей компании и газовой службы", - добавили в пресс-службе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.