Дело против экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева прекратили из-за истечения срока давности

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Ставрополе прекратил уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, который обвинялся в мошенничестве, в связи с истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Ставрополя.

"Уголовное дело было прекращено в отношении шестерых обвиняемых, в том числе в отношении Вячеслава Дерева, по их ходатайству в связи с истечением срока давности на основании статьи 78 УК РФ", - сказал представитель суда.

В суде отметили, что судебное разбирательство в отношении еще одной фигурантки дела продолжается. Она не заявляла ходатайство о прекращении уголовного дела.

15 февраля 2012 года в отношении Дерева возбудили дело о мошенничестве. По данным следствия, с декабря 2006 года по октябрь 2010-го Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем двух компаний и осуществляя руководство созданной им группой, в которую входили еще шесть человек, похитил более 119 млн рублей из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС.

Дерева арестовали в марте 2018 года, вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. В начале октября 2020 года Дерев был задержан в Ставрополе, суд арестовал его на два месяца, заменив позже меру пресечения на подписку о невыезде.

В новость внесены изменения (16:27 мск) - добавлены подробности.