В ОНК сообщили, что Ефремов пробудет в СИЗО "Водник" в Москве около 5 месяцев

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов пробудет в СИЗО-5 "Водник" в Москве не менее пяти месяцев, он участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи, посетивший актера в изоляторе.

"Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актер пробудет в изоляторе не менее пяти месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии - участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", - сказал правозащитник. Он также подтвердил, что актер подал кассацию на решение по его собственному делу.

"В целом же по состоянию Ефремова видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело. Ведь дело о лжесвидетелях - этого не его борьба, однако из-за него его сюда выдернули из места, к которому он более-менее привык", - сказал Хуруджи.

20 ноября 2020 года МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.