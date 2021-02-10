СК расследует гибель пациентов больницы в Одинцове как причинение смерти по неосторожности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцове по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.
По данным следствия, утром 10 февраля в больнице в Одинцовском городском округе, скончались два пациента. Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
На сайте СК РФ сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях и взял ход расследования на контроль.