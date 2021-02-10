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СК расследует гибель пациентов больницы в Одинцове как причинение смерти по неосторожности

Ранее сообщалось, что ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту гибели пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцове по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, утром 10 февраля в больнице в Одинцовском городском округе, скончались два пациента. Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

На сайте СК РФ сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях и взял ход расследования на контроль.

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