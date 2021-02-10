В Коми семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

СЫКТЫВКАР, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи в Коми возбудили уголовное дело после гибели семьи от отравления угарным газом. Тела мужчины, его супруги и их взрослого сына были обнаружены во вторник в квартире в Печоре, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Коми по факту смерти членов семьи в Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 февраля в квартире дома по улице Мира обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, члены семьи умерли от отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки, а также наличие слоя наледи на дымовом канале.

В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников уполномоченных организаций, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, сообщили в следственном управлении.