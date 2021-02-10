Суд в Петербурге отказал историку Соколову по иску к Первому каналу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки, в иске к Первому каналу, в котором он требовал опровергнуть информацию, озвученную в ток-шоу "Док-ток" о нем. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение по иску Олега Соколова к Екатерине Пржигодзкой, АО "Первый канал". Суд отказал", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Соколова Александр Торгашев сообщал, что подал от лица историка два иска о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть сведения в фильме под названием "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", который был опубликован на видеосервисе Premier, а также к Первому каналу из-за эпизода шоу "Док-ток". По первому иску Соколов ранее также получил отказ. Пржигодзкая является бывшей сожительницей Соколова и соответчицей по искам, так как давала комментарии в передачах.