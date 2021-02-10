Сотрудники Росгвардии обезвредили пять гранат, найденных в квартире умершего пенсионера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили пять гранат времен Великой Отечественной войны, которые хранились в квартире в Санкт-Петербурге у недавно умершего пенсионера. Также в квартире нашли ружье и банку с порохом, сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области.

"Обследовав найденный арсенал, специалисты-взрывотехники установили, что в квартире хранились пять немецких ручных гранат М39 времен Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности гранаты и порох вывезены на специализированный полигон и уничтожены", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в Росгвардию обратились родственники умершего, которые нашли боеприпасы в его личных вещах в квартире на Дачном проспекте города. Обследование проводили взрывотехники ОМОНа.

Специалисты также установили, что гладкоствольное ружье марки "Иж" стоит на учете в Росгвардии. Ружье также было изъято для временного хранения.