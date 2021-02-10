Более 10 человек стали участниками конфликта со стрельбой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в Цунтинском районе Дагестана, его участниками стали более 10 человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Вчера между сторонниками главы района и оппонентами началась драка, кто-то открыл стрельбу из травматического оружия, один человек получил легкое ранение. Всех доставили в отдел, позже их отпустили, травматическое оружие изъято. Собран материал для принятия процессуального решения", - сказал собеседник, уточнив, что участниками стали более 10 человек.

Как уточнил ТАСС глава администрации района Шамиль Магомедов, районные чиновники в конфликте не участвовали. "Мы все работали в штатном режиме. Как мы выяснили, в селе Кидеро была небольшая потасовка. Могу уверенно заявить, что среди участников конфликта чиновников районного уровня не было и пострадавших, раненых нет", - добавил Магомедов.

ТАСС пока не располагает комментарием силовых ведомств.