Протестующие в Бангкоке у полицейского участка потребовали отпустить задержанных

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч протестующих, собравшихся в Бангкоке на акцию в поддержку народа Мьянмы, где власть захватили военные, переместились к полицейскому участку Патхумван. Демонстранты потребовали отпустить людей, которые были задержаны до и во время митинга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В районе 19:30 (15:30 мск) глава "Объединенного фронта Таммасата" Пханатсайя Ситтхичираваннакун предложила всем желающим проследовать к полицейскому участку, куда отвели нескольких человек, задержанных во время или перед мероприятием возле торгового центра MBK. К тому моменту, когда люди дошли до места назначения, стражи порядка уже отпустили восемь человек, но двое оставались под стражей. Лидеры протеста потребовали отпустить их до 20:30 (16:30 мск), пригрозив штурмом полицейского участка.

При этом с другой стороны полицейского участка началась потасовка между стражами порядка и наиболее радикально настроенными демонстрантами. На подходах к зданию протестующие построили из подручных средств и заграждений баррикады. Одна из сторон применила слезоточивый газ.

Позже сотрудники одного из близлежащих ресторанов, работа которого прекратилась из-за митинга, обвинили полицию в применении газа и прекращении работы заведения. На протяжении нескольких часов две группы полицейских со щитами занимали выжидательную позицию, пока некоторые протестующие не начали наносить повреждения транспортным средствам стражей порядка. В результате был причинен ущерб порядка десяти автомобилям. Оставшихся двоих задержанных полиция отпустила до 20:30.

В районе 21:20 (17:30 мск) Ситтхичираваннакун сообщила о завершении мероприятия. "Мы не получили ответов на вопросы от правительства и от монархии. Мы требуем и ждем этих ответов. Ситуация в Мьянме и Таиланде похожа, поскольку там и здесь идет борьба против власти военной диктатуры", - заявила она собравшимся.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Акции протеста проходят по всей республике пятый день подряд.