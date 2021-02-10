В Крыму арестован подозреваемый в убийстве своего сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд города Симферополя арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве своего семилетнего сына, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Как следует из представленных материалов, гражданин обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, за которое санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Основания для избрания иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией его от общества, в частности домашнего ареста либо запрета определенных действий, в настоящее время отсутствуют. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.