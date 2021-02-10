В Подмосковье нашли тело новорожденного в комплексе по переработке отходов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружили в комплексе по переработке отходов в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе. По имеющейся информации, тело ребенка обнаружено на территории комплекса по переработке отходов", - сообщили в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки установят причины и условия смерти ребенка. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль.