Вылет рейса Сочи - Ростов-на-Дону задержали из-за проверки после попадания птицы

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Птица попала в самолет авиакомпании "Азимут", который должен был выполнить рейс из Сочи в Ростов-на-Дону. В настоящее время вылет задерживается, техники проверяют борт, сообщил представитель авиакомпании в аэропорту Сочи.

"По прилету в Сочи борт "поймал" птицу. Как [техники] проверят борт, полетите", - сказал представитель пассажирам.

Вылет рейса из Сочи был запланирован на 21:55 мск среды. Борт, который должен был перевезти пассажиров в Ростов-на-Дону, прибыл в Сочи с задержкой, в 00:30 мск четверга, и до сих пор проверяется.