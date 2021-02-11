В Забайкалье возбудили дело о клевете в адрес губернатора

ЧИТА, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция Читы возбудила уголовное дело по статье о клевете в отношении авторов анонимного Telegram-канала, которые утверждали, что губернатора Забайкальского края Александра Осипова якобы госпитализировали из-за передозировки наркотиков. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.

"Подразделением дознания УМВД России по городу Чите в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей"). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Пост о передозировке в середине января опубликовал Telegram-канал "Александр Саидович Умаров". По заявлению канала, случай произошел в декабре в рабочем кабинете Осипова, и, чтобы это скрыть, власти якобы объяснили плохое самочувствие главы региона коронавирусом. Вскоре после публикации поста руководитель пресс-службы правительства Забайкалья Ксения Хапицкая назвала сообщение Telegram-канала клеветой и заявила, что краевое правительство намерено обратиться в полицию.

Александра Осипова доставили в больницу с коронавирусом в состоянии средней тяжести 4 января, 9 января его выписали из моностационара.