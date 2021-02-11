В Подмосковье задержали подозреваемого в хранении арсенала в квартире

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в хранении арсенала в квартирах в Солнечногорске и Зеленограде. Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратилась жительница Солнечногорска, которая сообщила о том, что ей угрожает муж. "Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между супругами возник конфликт. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что его пасынок хранит в квартире оружие. При обследовании жилища следственно-оперативной группой обнаружено и изъято 12 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, револьвером и автоматом, а также различные составные части оружия и более 150 тыс. патронов различного калибра", - сказала она.

Как отметила Петрова, сын заявительницы, подозреваемый в незаконном хранении оружия, задержан. В его квартире в Зеленограде полицейские также обнаружили и изъяли пистолет ТТ, магазины и патроны к нему. Правонарушитель сообщил, что занимался коллекционированием оружия.

"По результатам исследования установлено, что часть изъятых боеприпасов признаны пригодными для производства выстрела. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемого арестовали.