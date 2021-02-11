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В Тверской области четыре человека погибли при пожаре

Личности погибших устанавливаются

ТАСС, 11 февраля. Четыре человека погибли в результате пожара, который произошел ночью в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог - 2 в Тверской области, говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"11 февраля 2021 года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в хозяйственной постройке, расположенной в поселке Олений Рог - 2 Пеновского района Тверской области, тел четырех мужчин", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются личности погибших.

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РоссияТверская область
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