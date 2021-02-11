МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после заявления о том, что мужчина лишился более 3,8 млн рублей при попытке продать криптовалюту в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"10 февраля в ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от 34-летнего мужчины, в котором он просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые в конце января в кафе путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом покупки криптовалюты завладели деньгами в размере 3 845 500 рублей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, до настоящего времени предоставленная криптовалюта не оплачена.