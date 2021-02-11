Из научного института в Петербурге украли черепа леопардов и орангутанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Черепа дымчатых леопардов и орангутанов похитили неизвестные из научного института на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Василеостровского района поступило заявление от 48-летнего исполняющего обязанности директора научного института о том, что в неустановленный период 2020 года из лаборатории учреждения на Университетской набережной было совершено хищение черепов дымчатых леопардов, орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность", - говорится в сообщении.

По данным заявителя, из учреждения украли более 50 черепов, их стоимость - около 3,5 млн рублей.

Полиция проводит проверку по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции не уточнили название научного института. На Университетской набережной в Петербурге находится лаборатория зоологического института РАН.