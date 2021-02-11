В Москве произошли еще четыре случая кражи ценностей из банковских ячеек на 24 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Информация о похищении из четырех банковских ячеек в Москве денег и ювелирных украшений на сумму почти 24 млн рублей поступила в полицию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Накануне вечером в ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение от представителя банка о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении банка по улице Климашкина, из банковской ячейки, открытой на имя 41-летней женщины, совершило тайное хищение 450 тыс. рублей, а также ювелирных изделий на сумму 2,5 млн рублей. Материальный ущерб составил 2,95 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что банковская ячейка не повреждена.

Кроме того, в полицию также поступили еще два аналогичные сообщения из того же банка. В одной из банковских ячеек похищены ювелирные изделия на общую сумму 1,2 млн рублей, в другой - 183 тыс. долларов и 2 млн рублей. "Полиция по данным заявлениям начала доследственную проверку", - добавили в полиции. Также о краже из индивидуального банковского сейфа на юго-западе Москвы сообщила в полицию главный бухгалтер еще одного банка. "Установлено, что неизвестный под видом клиента проник в банковское хранилище указанного филиала, где неустановленным способом открыл индивидуальный банковский сейф, откуда совершил кражу 4 млн 17 тыс. рублей", - сказали в ГУ МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Накануне сообщалось, что в центре Москвы у мужчины похитили из двух его банковских ячеек денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 140 млн рублей. Позже стало известно, что также из трех ячеек в банке на северо-востоке столицы пропала валюта примерно на 56 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.