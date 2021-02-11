В стройгородке ЦКАД в Подмосковье нашли тела пяти рабочих

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Тела пяти рабочих найдены в бытовке на территории строительного городка ЦКАД в деревне Болкашино Солнечногорского района Подмосковья. Предположительно, они отравились угарным газом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В деревне Болкашино на территории строительного городка ЦКАД в бытовке обнаружены тела пяти рабочих без признаков жизни. По предварительным данным, они отравились угарным газом от работающей печки", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, видимых причин насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Все они являются гражданами России. "По данному факту проводятся следственные действия", - добавил источник.