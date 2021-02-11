СК начал проверку по факту отравления пяти рабочих газом в стройгородке ЦКАД в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом пяти рабочих в бытовке на территории строительного городка ЦКАД в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

11 февраля утром в строительном вагончике около деревни Никольское обнаружены тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти. "Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Следственным отделом по Солнечногорску незамедлительно организованы проверочные мероприятия, на место выехала следственно-оперативная группа", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, рабочие занимались строительством дороги. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, по завершении осмотра будут назначены судебно-медицинские экспертизы с целью точного определения причины смерти.

Солнечногорская городская прокуратура также начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия смерти пяти человек, дана правовая оценка действиям ответственных лиц. "По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов", - сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на территории строительного городка ЦКАД в бытовке обнаружены тела пяти рабочих, все они являются гражданами России. По предварительным данным, они отравились угарным газом от работающей печки.