СМИ: спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. Спасатели в северном штате Уттаракханд приступили к бурению тоннеля для спасения 35 рабочих, оказавшихся в ловушке при сходе ледника. Об этом в четверг сообщает телеканал NDTV .

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"Спасатели начали операцию по бурению тоннеля в 02:00 (23:30 мск в среду)", - сообщается в Twitter местной полиции.

По последним данным, число погибших достигло 32, более 200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ледник сошел утром 7 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на этом проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.