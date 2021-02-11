Рассмотрение дела актрисы Тарасовой отложили на 1 марта из-за ее неявки в суд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова не явилась в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении за ее участие в несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Тарасовой Аглаи Викторовны отложено на 1 марта в связи с ее неявкой. Защитников ее также не было", - сказали в суде, уточнив, что дело в отношении Тарасовой будет рассматриваться по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил митинга, шествия или пикетирования). Ей грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Аглая Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".