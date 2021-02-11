Двое рабочих погибли при пожаре в вагончике на западе Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Тела двоих рабочих обнаружены в горевшем на западе Москвы вагончике, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пожар произошел рано утром в среду в строительном вагончике на улице Ивана Франко. В этот момент в нем находились пять рабочих компании "МКАД строй". Трое из них успели спастись, двое погибли", - сказал собеседник агентства.

Погибшим мужчинам 57 и 27 лет, они приехали из Тверской области на заработки. Площадь пожара составила 6 кв. м. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка.