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Двое рабочих погибли при пожаре в вагончике на западе Москвы

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Тела двоих рабочих обнаружены в горевшем на западе Москвы вагончике, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пожар произошел рано утром в среду в строительном вагончике на улице Ивана Франко. В этот момент в нем находились пять рабочих компании "МКАД строй". Трое из них успели спастись, двое погибли", - сказал собеседник агентства.

Погибшим мужчинам 57 и 27 лет, они приехали из Тверской области на заработки. Площадь пожара составила 6 кв. м. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Проводится проверка.

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