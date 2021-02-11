На юго-востоке Москвы госпитализированы три школьницы, пытавшиеся покончить с собой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Три школьницы госпитализированы после попытки покончить жизнь самоубийством в одной из квартир на юго-востоке Москвы, но девочек спасла соседка, которая вызвала полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Перовском шоссе обнаружены три школьницы, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Одну из девочек увидела соседка в невменяемом состоянии и вызвала полицию", - сказал собеседник агентства, отметив, что в квартире обнаружены неизвестные таблетки.

По его словам, девочки в настоящее время госпитализированы в больницу, по факту проводится проверка.