Подозреваемому в убийстве 13-летней девочки в Тверской области предъявили обвинение

ТАСС, 11 февраля. Следователи предъявили обвинение мужчине в Тверской области в совершении убийства 13-летней девочки, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Тверской области 33-летнему жителю города Нелидово предъявлено обвинение в совершении убийства 13-летней девочки и кражи (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. "Вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал полностью. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки. В дальнейшем сотрудники следственного управления и полиции выехали по месту жительства ребенка с матерью, в ходе осмотра в одной из комнат обнаружили тело девочки. По версии следствия, 5 февраля 33-летний житель города Нелидово Тверской области, находясь в квартире по месту своего жительства задушил дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, украв ценные вещи из квартиры.