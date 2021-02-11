Организатор преступного сообщества получил условный срок за похищение людей

ТАСС, 11 февраля. Организатора преступного сообщества, члены которого похитили девять человек на территории Московской и Смоленской областей и украли у них имущество на общую сумму более 22 млн рублей, приговорили к условному сроку на 7 лет и 6 месяцев. Всего в группировку входили 10 человек, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда с учетом данных о личности подсудимого, полного признания вины, раскаяния в содеянном, добровольного выполнения им всех условий, заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичного возмещения потерпевшему причиненного ущерба назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Мужчина создал группировку из 10 человек, которые с сентября 2016 года по декабрь 2018-го похищали и удерживали людей на территории Московской и Смоленской областей, избивали их и заставляли писать расписки о долговых обязательствах. Всего члены группы похитили девять человек, а также три автомобиля, огнестрельное оружие и имущество на общую сумму более 22 млн рублей.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Угон"). Возбужденное дело в отношении организатора и шести членов преступной группы рассматривается в суде. Два участника группы, заключившие досудебное соглашение со следствием, ранее были осуждены.