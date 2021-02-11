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Дело Ивана Голунова

Суд в закрытом режиме допросит свидетеля по делу экс-полицейских, задержавших Голунова

Прокурор Татьяна Паршинцева попросила суд провести слушание в закрытом режиме, так как показания свидетеля и документы содержат сведения, относящиеся к государственной тайне

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд по просьбе прокуратуры закрыл от слушателей заседание по делу задержавших журналиста Ивана Голунова бывших полицейских, передает корреспондент ТАСС из суда.

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В ходе заседания прокурор Татьяна Паршинцева попросила суд провести слушание в закрытом режиме, так как показания свидетеля и документы, которые будут рассмотрены, содержат сведения, относящиеся к государственной тайне. Суд просьбу прокурора удовлетворил.

"Прошу слушателей покинуть зал", - сказал судья Сергей Груздев.

Ранее в ходе судебных заседаний в Мосгорсуде был допрошен Голунов и оглашены его показания. Была также допрошена как свидетель медсестра кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии. В ходе допроса она рассказала, как сотрудники полиции тащили Голунова по лестнице в кабинет, взяв его за руки и за ноги, он требовал адвоката. Позднее суд допросил одного из понятых, который участвовал в задержании журналиста. Он рассказал, что получил от бывших полицейских 2 тыс. рублей.

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