В ДТП в Новгородской области погибли два человека

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате столкновения двух грузовых машин и "Газели" в Новгородской области. По данным пресс-службы регионального ГИБДД, авария произошла в Валдайском районе на участке трассы в сторону Москвы.

"Сегодня в 09:40 на 371-м км ФАД "Россия" [Валдайский район] водитель [фуры] Mercedes, двигаясь в сторону Москвы, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с [грузовым] Isuzu, который двигался в сторону Санкт-Петербурга. После чего "Газель" совершила наезд на данные грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Водители двух грузовиков погибли на месте происшествия до приезда медиков, еще пять человек, которые находились в автомобиле "Газель", получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.