Суд арестовал валюту на 2 млн руб. по делу о госизмене в отношении ученого из Владивостока

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительные меры на денежные средства, которые принадлежат ученому-гидроакустику из Владивостока Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего в рублевом эквиваленте было арестовано более 2 млн рублей.

"Лефортовский районный суд дважды накладывал обеспечительные меры на денежные средства в различной валюте, обнаруженные следствием в рамках дела Королева. Сумма арестованных денег составляет более 2 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Решения уже обжалованы в Московском городском суде и вступили в законную силу".

В пресс-службе суда ТАСС подтвердили факт наложения обеспечительных мер на денежные средства Королева, однако деталей там не уточнили, сославшись на проведение заседаний в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, 70-летний ученый-гидроакустик из Владивостока и гендиректор компании, которая использует в своей деятельности сырье (как и Минобороны РФ) и зарегистрирована в Китае, Виктор Королев был задержан по подозрению в государственной измене и арестован судом в Приморском крае в 2019 году. Позже его доставили в Москву, где официально предъявили обвинение в госизмене. Он находится в СИЗО "Лефортово".

Вину он не признает. По словам его адвоката, 15 лет он выполнял государственные задания по разоблачению представителей иных разведок в России и на территории других стран. Санкция инкриминируемой Королеву статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок до двух лет.