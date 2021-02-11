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Источник: террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в России

Собеседник агентства уточнил, что боевиков готовят для совершения преступлений в различных городах в местах проведения массовых уличных акций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана решением Верховного суда РФ террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - сказал собеседник агентства.

"Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками "Джебхат ан-Нусры". Создана 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тыс. боевиков, контролирующих большую часть провинции Идлиб.

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