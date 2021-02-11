Следователи изъяли бухгалтерскую документацию Института цитологии и генетики СО РАН

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники СК по Новосибирской области изъяли бухгалтерскую документацию Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в рамках проведения проверки сообщений о выплате зарплат не в полном объеме, говорится в сообщении СК по региону.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего в ходе проверки были опрошены сотрудники института, изъята бухгалтерская документация, сведения, подтверждающие факт наличия трудовых правоотношений сотрудников института. Следует отметить, что процедура опроса сотрудников, чьи права, возможно, нарушены, требует достаточно серьезных усилий и терпения как со стороны самих опрашиваемых, так и следователя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия с участием сотрудников института проводились руководителем территориального следственного органа.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту России Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей.

Президент поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также начали проверку.