Автобус с российскими моряками съехал в кювет в Норвегии

ТАСС, 11 февраля. Автобус, перевозивший российских моряков в городе Киркенес, съехал в кювет, в результате инцидента пять человек получили легкие травмы. Об этом в четверг сообщило генеральное консульство РФ в Киркенесе в Facebook.

"11 февраля 2021 года около 7 часов 30 минут утра по местному времени (5:30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим, была организована их транспортировка в больницу Киркенеса. Моряки будут доставлены в Россию другим автобусом.

Генконсульство находится в контакте с компанией-судовладельцем и правоохранительными органами Норвегии и следит за развитием ситуации.