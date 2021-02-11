Экс-глава отдела экономической безопасности УВД Зеленограда заочно арестован за взятку

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадима Базарова по делу о взятке в размере 1,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Базарову Вадиму меры пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

Базаров обвиняется по двум статьям УК - о посредничество во взятке и о получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Базаров попал в поле зрения правоохранителей еще в 2020 году. В марте прошлого года на Кутузовском шоссе в Зеленограде был задержан его заместитель при получении 1,8 миллиона рублей. По предварительным данным, полицейский получил взятку за прекращение проверки в отношении бизнесмена, специализирующегося на строительстве. При этом, как считает следствие, часть денег предназначалась Базарову. После этого тот уволился со службы и скрылся.