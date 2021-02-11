Три человека погибли при пожаре в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в селе Краснополье в Воробьевском районе Воронежской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по факту гибели троих человек при пожаре в селе Краснополье Воробьевского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы ведомства, ночью в четверг около 02:00 мск в доме по улице Ленинской в селе Краснополье Воробьевского района Воронежской области после тушения пожара были обнаружены тела трех погибших, предварительно, двух мужчин и одной женщины.

"Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара", - говорится в сообщении пресс-службы управления СК по региону.