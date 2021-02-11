СК возбудил дело после смерти новгородца, который год не получал необходимых лекарств

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело после смерти жителя Новгородской области, которого не обеспечили жизненно необходимыми препаратами, сообщили в четверг в региональном СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по результатам доследственной проверки, а также с учетом материалов, поступивших в порядке ст. 37 УПК РФ из прокуратуры Новгородской области по факту необеспечения инвалида лекарством, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Инвалид I группы, страдавший онкологическим заболеванием, имел право на бесплатное получение жизненно важных препаратов. Однако ни в одной из аптек, которые обеспечивают больных лекарствами по бесплатным рецептам, он получить препарат не смог. По словам семьи молодого человека, они неоднократно обращались к властям с запросами, но конкретных ответов, как и препаратов, так и не получили. По данному факту прокуратура региона проводила проверку, на основе которой возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в региональном СК, дорогостоящее лекарство семья молодого человека покупала по мере возможности за собственные средства. По данным агентства, получить положенные лекарства ему удалось незадолго до смерти в декабре прошлого года. Мужчина пытался получить положенные по закону лекарства в течение года. В рамках расследования уголовного дела следователи установят своевременность и полноту принятых должностными лицами мер по приобретению лекарства для инвалида.