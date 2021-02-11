Возбуждено дело по факту смерти пяти рабочих в стройгородке ЦКАД в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти рабочих в бытовке на территории строительного городка ЦКАД в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной проверки по факту обнаружения на производственной площадке тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, накануне рабочие прибыли на строительный объект для трудоустройства и разместились в строительном вагончике на территории производственной площадки вблизи деревни Болкашино. 11 февраля утром один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и вызвал скорую помощь, однако пятеро рабочих были уже мертвы.

"По предварительной информации эксперта, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Установлено, что теплоснабжение бытовки осуществлялось за счет газовой горелки, подключенной к переносному газовому баллону", - сообщила представитель ГСУ. Также в бытовке обнаружены три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствие также будет проверять версию об отравлении алкоголем.

Солнечногорская городская прокуратура также начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия смерти пяти человек, дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на территории строительного городка ЦКАД в бытовке обнаружены тела пяти рабочих, все они являются гражданами России. По предварительным данным, они отравились угарным газом от работающей печки.