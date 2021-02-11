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У норвежской границы в результате ДТП с автобусом пострадали семь мурманских моряков

По данным источника, всего в автобусе ехали 38 человек

МУРМАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Семь мурманских моряков пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в районе границы Мурманской области с Норвегией. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Авария произошла на дороге, ведущей из аэропорта Киркенеса (Норвегия) в сторону пограничного пункта пропуска Борисоглебский. Автобус съехал в кювет на норвежской стороне, семь моряков с мурманских траулеров "Обеляй" и "Капитан Дураченко" получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе ехали 38 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших доставили в медицинское учреждение в Киркенес, оказали необходимую помощь, но от госпитализации моряки отказались, изъявив желание вернуться в Мурманск.

По данным источника, компания-судовладелец ООО "Норд Пилигрим" организовала два автобуса для доставки моряков от российско-норвежской границы в Мурманск.

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НорвегияРоссияМурманская область
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