Суд избрал меру пресечения подростку за драку с сотрудниками ОМОН на акции в Москве

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, который подрался с сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти" - прим. ТАСС), избрали запрет определенных действий до 28 марта", - сказала пресс-секретарь. Обвиняемый является несовершеннолетним.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что полицейские задержали в Москве несовершеннолетнего участника несанкционированной акции 23 января, который подрался с сотрудниками ОМОН.

Он стал 12-м задержанным и первым подростком, в отношении которого возбужденно дело после несогласованной акции 23 января в центре Москвы. Ранее были арестованы 10 человек, в том числе за избиение полицейских и нападение на машину ФСБ, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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